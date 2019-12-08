Трусова впервые в истории женского одиночного катания исполнила четверной флип
Российская фигуристка Александра Трусова в субботу, 7 декабря исполнила флип в четыре оборота впервые в истории женского одиночного катания. Об этом сообщает ТАСС.
15-летняя россиянка выполнила сложнейший прыжок во время программы в финале Гран-при в итальянском Турине.
Среди мужчин четверной флип исполняют только три фигуриста — американец Натан Чен, японец Сёма Уно и россиянин Александр Самарин.
Трусова проводит дебютный сезон на взрослом уровне.
6 декабря сообщалось, что российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.