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Российская фигуристка Косторная победила на Гран-при в Японии

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Фото: Global Look Press/AFLO/Naoki Morita
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Российская фигуристка Алена Косторная завоевала золотую медаль на последнем, шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро. Об этом сообщает «Коммерсант» в субботу, 23 ноября.

Спортсменка, которой сейчас 16 лет, получила за свою произвольную программу 154,96 балла от судей. В результате сумма двух прокатов фигуристки составила 240 баллов, что сделало ее победительницей этапа и финалисткой соревнований.

На втором месте японка Рика Кихира с результатом 231,84 балла, на третьем — россиянка Алина Загитова — 217,99 балла.

Еще одна российская спортсменка Софья Самодурова заняла шестую позицию с результатом 183,27 балла.

Этап в Саппоро закончится 24 ноября. Финал Гран-при пройдет в Турине, Италия, 5–8 декабря.

22 ноября Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при.

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