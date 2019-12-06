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Российская фигуристка установила мировой рекорд в короткой программе

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине. Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщает ТАСС.

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16-летняя россиянка получила за прокат 85,45 балла, тем самым побив свой же мировой рекорд.

В финале Гран-при выступают шесть фигуристок, четыре из них представляют Россию. Все они — ученицы Этери Тутберидзе: Алина Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова.

Ранее в этот же день олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков рассказал, что после общения с разными коллегами утвердился во мнении: лучший баланс между сложными прыжками и артистизмом у Косторной.

В пятницу в финале серии Гран-при в Турине женщины представили короткую программу, а в субботу выступят с произвольными прокатами. 15-летняя Трусова считается главным фаворитом, имея в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота.

22 ноября Косторная обновила мировой рекорд по количеству набранных баллов в короткой программе на этапе Гран-при, который проходил в японском Саппоро. За короткую программу спортсменка получила 85,04 балла. Ранее мировой рекорд в короткой программе принадлежал японке Рике Кихире (83,97).

3 ноября во время церемонии награждения по итогам этапа Гран-при по фигурному катанию во Франции судьи по ошибке наградили золотой медалью американку вместо российской фигуристки Косторной.

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