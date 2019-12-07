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Американский фигурист побил два мировых рекорда на Гран-при в Турине

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Фото: REUTERS/Massimo Pinca
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Американец Натан Чен победил в Финале Гран-при по фигурному катанию, проходящем в Турине, обновив два мировых рекорда. Об этом в субботу, 7 декабря, сообщает «Газета.ру».

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Фигурист из США стал первым в короткой программе и стал лучшим в произвольной, набрав 224,92 балла. Таким образом, он обновил своей же предыдущий мировой рекорд. Также по сумме оценок Чен получил 335,30 балла, улучшив другой свой мировой рекорд. В своей произвольной программе под песню «Rocket Man» спортсмен выполнил пять четверных прыжков.

На втором месте оказался японец Юдзуру Ханю, набравший 291,43 балла в сумме, а бронзу завоевал представитель Франции Кевин Эймоз с результатом в 275,63 балла.

Россияне Александр Самарин (248,83) и Дмитрий Алиев (220,04) заняли 4-е и 6-е места соответственно.

Накануне российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе. 16-летняя россиянка получила за прокат 85,45 балла, тем самым побив свой же мировой рекорд.

23 марта Чен установил два мировых рекорда на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии. Спортсмен получил от судей за прокат произвольной программы 216,02 балла. Итоговый же результат по сумме двух выступлений составил 323,42 балла.

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