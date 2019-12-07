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Мишина и Галлямов стали третьими среди пар в финале Гран-при в Турине

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли третье место в соревнованиях спортивных пар в финале Гран-при в итальянском Турине.

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Пара набрала за произвольную программу 131,65 балла, в сумме за два проката фигуристы набрали 203,13 балла и заняли итоговое третье место. На первом месте оказались китайские спортсмены Суй Вэньцзин и Хань Цун (211,69), на второй строчке также китайские фигуристы Чэн Пэн и Ян Цзин (224,27), пишет «РИА Новости».

На четвертом месте также оказалась российская пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые набрали 201,84 балла, а на шестой строке Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (194,75).

Анастасия Мишина рассказала, что прокат был хороший, но не идеальный. После программы спортсмены увидели оценки, которые были невысокими, и пара не ожидала, что им удастся занять третье место. При этом она отметила, что сегодня они набрали больше баллов, чем на предыдущем старте, хотя тогда катались лучше, цитирует ТАСС.

Ранее 6 декабря российская фигуристка Алена Косторная установила новый мировой рекорд в короткой программе в финале Гран-при в итальянском Турине.

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