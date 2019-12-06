Фигурист Траньков дал прогноз на выступление Загитовой в финале Гран-при

Олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков считает, что для олимпийской чемпионки и чемпионки мира по фигурному катанию Алины Загитовой будет успехом попадание в тройку лучших в финале серии Гран-при.

Траньков констатировал, что при современной системе оценок Загитовой даже с яркими постановками сложно конкурировать со спортсменками, которые исполняют наиболее сложные прыжки.

«Она — одна из тех, кто незаслуженно проигрывает из-за прыжковых элементов, хотя по компонентам она должна быть выше. В этом сезоне, очень для нее важном, Алина справляется. И справляется здорово. Думаю, если она будет в тройке, это уже сильный успех», — сказал Траньков в интервью «Спорт-Экспрессу».

В финале Гран-при выступают шесть фигуристок, четыре из них представляют Россию. Все они — ученицы Этери Тутберидзе: Загитова, Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова. Траньков рассказал, что после общения с разными коллегами утвердился во мнении: лучший баланс между сложными прыжками и артистизмом у Косторной.

«Все в один голос говорят, что Алена — это тот человек, который сочетает в себе и фигурное катание, и высокосложные элементы. Это некий баланс, который хотят видеть люди, расположенные к этому спорту. А если говорить о российских реалиях и том, что любят отечественные школы фигурного катания, — это многооборотные прыжки, ультра-си. И их представляет Александра Трусова, которая впереди планеты всей именно в этом компоненте», — добавил Траньков.

В пятницу в финале серии Гран-при в Турине женщины представят короткую программу, а в субботу выступят с произвольными прокатами. 15-летняя Трусова считается главным фаворитом, имея в произвольной программе четыре прыжка в четыре оборота. Помимо россиянок, в Турине соревнуются японка Рика Кихира и американка Брейди Теннел.