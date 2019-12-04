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Российские фигуристки не примут участия в первых тренировках финала Гран-при

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Российские фигуристки Александра Трусова, Анна Щербакова, Алина Загитова и Алена Косторная пропустят дневную тренировочную сессию перед началом финала Гран-при, потому что их самолет прибудет в Турин слишком поздно. Об этом в среду, 4 декабря, ТАСС рассказал президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков.

Тренировки фигуристок одиночного катания стартуют в 15:35. В жеребьевке короткой программы спортсменки также не успели принять участие.

Вторая женская одиночная сессия состоится 5 декабря, а короткие программы фигуристки представят 6 декабря в 21:05. Финал Гран-при в Турине продлится с 5 по 8 декабря.

23 ноября Косторная завоевала золотую медаль на шестом этапе соревнований Гран-при в японском городе Саппоро.

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