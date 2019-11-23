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Костомаров посоветовал Загитовой и Медведевой завершить карьеру

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров выразил мнение, что российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой стоит завершить карьеру.

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«Надо вовремя заканчивать. Конечно, они могут продолжать кататься ради своего удовольствия, но при этом не стоит надеяться на высокие результаты», — сказал он RT.

В частности, Костомаров заявил, что надежды на улучшение результатов у 17-летней Загитовой нет.

«У нее есть тройной аксель? Нет. Есть четверные прыжки? Нет. Поэтому при чистых прокатах остальных фигуристок она не сможет ни с кем соревноваться», — добавил фигурист.

По мнению Костомарова, даже если ученица Этери Тутберидзе соберется, ничего не изменится, потому что она не может прыгать те элементы, которые есть у ее соперниц.

22 ноября олимпийская чемпионка Загитова показала худший результат в короткой программе за два года своей карьеры во время выступления на Гран-при Японии в Саппоро.

Чемпион мира и Европы, призер Олимпийских игр Илья Авербух ранее назвал выступление Медведевой в короткой программе на втором этапе серии Гран-при в Канаде катастрофически слабым.

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