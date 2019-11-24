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Заслуженный тренер России посоветовала Загитовой не плакать

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Заслуженный тренер России Инна Гончаренко считает, что олимпийская чемпионка и чемпионка мира Алина Загитова не должна расстраиваться из-за своего выступления на шестом, заключительном этапе серии Гран-при в Японии. Россиянка заняла третье место, допустив ряд ошибок в короткой программе.

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Это первое подобное достижение россиян на соревнованиях такого уровня за 14 лет

«Когда она вышла на старт, было видно, что она зажата. В Японии трибуны серьезно влияют. Она пыталась от этого отгородиться, но это сложно. Еще и заплакала после короткой... Не надо ей плакать. Алина — уже опытный спортсмен, должна появиться жесткость. Это не тот повод. Если уж ты решила делать каскад и цеплять прыжок к флипу, то что же к нему подползать так тихонько? А вот на произвольную она вышла как железная леди. Здесь надо было разозлить себя, что она в принципе и сделала», — сказала Гончаренко в интервью «Спорт-Экспресс».

Все шесть этапов Гран-при в этом сезоне выиграли юные фигуристки из группы тренера Этери Тутберидзе, которые занимаются вместе с Загитовой. По два этапа выиграли Александра Трусова, Анна Щербакова и Алена Косторная. Все они выступят вместе с олимпийской чемпионкой в финале серии.

«Шикарный для нас исход: четыре девушки в финале. Это реальное достижение. Алена Косторная на последнем этапе подарила праздник фигурного катания. Просто красавица и умница. Зная группу Тутберидзе, думаю, что результат Алены никак не списывает со счетов Трусову. Все там понимают, что тройной аксель дает в короткой программе максимум баллов. У Саши прекрасный тулуп и лутц. Не думаю, что аксель для нее грандиозная проблема», — пояснила Гончаренко.

В финале Гран-при в женском одиночном катании вместе с Косторной, Трусовой, Щербаковой и Загитовой выступит японка Рика Кихира и американка Брейди Теннел. Соревнования в Турине пройдут с 5 по 7 декабря.

Ранее олимпийский чемпион 2006 года по фигурному катанию Роман Костомаров выразил мнение, что российским фигуристкам Алине Загитовой и Евгении Медведевой стоит завершить карьеру.

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