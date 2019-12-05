Мария Бутырская отказалась считать Загитову фавориткой финала Гран-при

Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская не считает олимпийскую чемпионку и чемпионку мира Алину Загитову первым претендентом на победу в финале серии Гран-при. Соревнования пройдут в конце этой недели в итальянском Турине.

«Очень ее люблю и восхищаюсь как спортсменкой, но ей сложно. Произошло новшество — четверные прыжки в женском катании. Сейчас они выигрывают — или три тройных акселя, которые можно делать в двух программах. Пока нельзя перебить технику второй оценкой. Надеяться, что все три девочки всё сорвут и Алина станет первой? Как-то неграмотно с моей стороны», — сказала Бутырская в интервью «Спорт-Экспрессу».

Четыре из шести участниц финала Гран-при в женском одиночном катании представляют Россию, причем все спортсменки — из группы тренера Этери Тутберидзе. Вместе с Загитовой выступят Александра Трусова, Алена Косторная и Анна Щербакова — и именно их Бутырская относит к фаворитам. Конкуренцию россиянкам также составят японка Рика Кихира и американка Брейди Теннел.

По мнению Бутырской, каждая из тройки Трусова–Щербакова–Косторная может быть лидером, но всё будет зависеть от того, кто «отстоит характером и избежит грубых ошибок». При этом чемпионка выразила уверенность: все три медали в женском одиночном катании будут российскими. По ее словам, Кихира «еще не может составить конкуренцию нашим девочкам».

Финал Гран-при стартует в Турине 5 декабря. Женщины представят короткую программу в пятницу, 6 декабря, начало прокатов — в 21:45 мск. Произвольная программа пройдет в субботу, 7 декабря, и начнется в 22:50 мск.