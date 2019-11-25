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Российские фигуристы прилетели в Россию без коньков

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов, вернувшиеся с этапа Гран-при в Японии, остались без багажа. Отмечается, что он не прибыл в Москву. Об этом в понедельник, 25 ноября, сообщила тренер спортивной пары Людмила Великова.

Великова отметила, что в Москву она вместе с фигуристами прилетела из Саппоро с посадкой в Токио.

«Сейчас мы в Домодедово, но нам еще лететь в Санкт-Петербург. О судьбе багажа нам пока не сообщили, мы заполнили соответствующую форму. Ситуация осложняется тем, что в багаже коньки спортсменов, а ведь нам надо тренироваться», — приводит ее слова «РИА Новости».

Этап Гран-при завершился в Саппоро 23 ноября. Спортсмены Мишина и Галлямов заняли третье место и прошли в финал Гран-при. Также в турнире Россию представляли олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова, победительница японского этапа Алена Косторная и другие спортсмены.

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