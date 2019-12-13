Фигуристка Алина Загитова решила приостановить карьеру

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова решила приостановить карьеру. Об этом спортсменка заявила в пятницу, 13 декабря, в эфире «Первого канала».

«Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России», — сказала она.

Загитова также отметила, что пропустит главные чемпионаты сезона (Европы и мира). Она объяснила это тем, что «привыкла отбираться по спортивному принципу». Фигуристка добавила, что останется на льду и продолжит тренироваться.

На прошлой неделе Загитова заняла последнее, шестое место в финале Гран-при в Турине. С показательных выступлений на этом первенстве она снялась, сославшись на травму бедра.

В ноябре фигуристка показала худший результат в короткой программе за два года своей карьеры во время выступления на Гран-при Японии в Саппоро.