Прямой эфир

Фигуристка Алина Загитова решила приостановить карьеру

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова решила приостановить карьеру. Об этом спортсменка заявила в пятницу, 13 декабря, в эфире «Первого канала».

Финальный Турин: на Гран-при выступят сразу 16 российских фигуристов
Такого широкого представительства наши спортсмены еще не добивались

«Я никуда не ухожу, но не буду участвовать в предстоящем чемпионате России», — сказала она.

Загитова также отметила, что пропустит главные чемпионаты сезона (Европы и мира). Она объяснила это тем, что «привыкла отбираться по спортивному принципу». Фигуристка добавила, что останется на льду и продолжит тренироваться.

На прошлой неделе Загитова заняла последнее, шестое место в финале Гран-при в Турине. С показательных выступлений на этом первенстве она снялась, сославшись на травму бедра.

В ноябре фигуристка показала худший результат в короткой программе за два года своей карьеры во время выступления на Гран-при Японии в Саппоро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мария Бутырская отказалась считать Загитову фавориткой финала Гран-при
Заслуженный тренер России посоветовала Загитовой не плакать

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019