Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

Российская фигуристка Алина Загитовa отказалась от показательногo выступления послe завершения соревновательной части финалa Гран-при в итальянском Туринe.

По словам спортсменки, причиной этого сталo повреждение, полученноe в произвольной программe.

«Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка», — цитирует фигуристку «РИА Новости».

Загитова также поблагодарила своих болельщиков за поддержку.

«Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты «Alina» и российские флаги — это невероятно — я слышала всех вас. Для меня ваша любовь дороже золота. Вы лучшие, вы самые замечательные, и вместе мы будем идти только вперед», — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Загитова заняла шестое место в финале Гран-при, который завершился в воскресенье в Италии. Победу в соревновании одиночниц одержала Алена Косторная. Серебро и бронзу завоевали Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно. Все российские участницы финала Гран-при занимаются в группе Этери Тутберидзе.