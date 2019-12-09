Прямой эфир

Загитова снялась с показательного выступления после финала Гран-при

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российская фигуристка Алина Загитовa отказалась от показательногo выступления послe завершения соревновательной части финалa Гран-при в итальянском Туринe.

По словам спортсменки, причиной этого сталo повреждение, полученноe в произвольной программe.

«Мне очень жалко, что я не смогла выступать на этих показательных, потому что вчера неудачно приземлилась с прыжка», — цитирует фигуристку «РИА Новости».

Загитова также поблагодарила своих болельщиков за поддержку.

«Спасибо болельщикам за поддержку, я видела ваши плакаты «Alina» и российские флаги — это невероятно — я слышала всех вас. Для меня ваша любовь дороже золота. Вы лучшие, вы самые замечательные, и вместе мы будем идти только вперед», — написала спортсменка на своей странице в Instagram.

Загитова заняла шестое место в финале Гран-при, который завершился в воскресенье в Италии. Победу в соревновании одиночниц одержала Алена Косторная. Серебро и бронзу завоевали Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно. Все российские участницы финала Гран-при занимаются в группе Этери Тутберидзе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Загитова показала худший за два года результат в короткой программе
Загитова признана спортсменкой года по версии Glamour

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019