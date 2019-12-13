Журналиста НТВ не пустили на Украину

Корреспондента НТВ Сергея Савина не пустили на Украину. Инцидент произошел в аэропорту Борисполь в Киеве, сообщил журналист 13 декабря в эфире НТВ.

По словам Савина, в ходе процедуры прохождения контроля, съемочная группа телеканала рассказала о целях прибытия. Так, они заявили четыре темы: расследование убийства Павла Шеремета, предстоящая активизация газовых переговоров, обещанный президентом Зеленским обмен пленных до конца года и возможное прекращение огня на линии соприкосновения.

«Отдали документы, всё происходило вежливо, дипломатично. Затем пригласили к ответственному лицу, было вручено решение: отказ в пересечении государственной границы, на въезд на Украину. Официальная причина — я не смог подтвердить цель своего запланированного пребывания здесь», — рассказал он.

10 декабря стало известно, что обозревателя МИЦ «Известия» Алексея Лазуренко беспрепятственно пропустили в Киев. Пограничники лишь задали журналисту вопрос о цели визита. Лазуренко ответил, что намерен посетить украинскую столицу, где давно не был.

Российский журналист отправился в Киев после слов президента Украины Владимира Зеленского об освещении страны в российских СМИ. Он выразил недовольство тем, как представлена Украина в материалах российских медиа, и пригласил журналистов из РФ в республику.

13 декабря стало известно о том, что Лазуренко занесли в базу украинского сайта «Миротворец».