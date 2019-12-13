Пожар на складе на юге Москвы полностью потушен

Крупный пожар на складе с тканями на юге Москвы полностью потушен. Об этом в пятницу, 13 декабря, сообщил столичный главк МЧС на официальной странице в Twitter.

«Принятыми мерами в 16:39 мск пожар полностью ликвидирован», — говорится в сообщении.

Ранее уже сообщалось, что пожар на московском складе с тканями ликвидирован, однако позднее в МЧС уточнили, что возгорание ликвидировали лишь частично.

Сообщение о возгорании склада в Москве по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2, поступило в МЧС в 12:10 мск. По последним данным, площадь пожара составила 7 тыс. кв. м.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что в результате происшествия один пожарный получил травму. Других пострадавших нет.

Огонь тушили два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ), 42 единицы техники и более 120 пожарных. Прошла информация о том, что на складе обрушились крыша и перекрытия на площади 100 кв. м. Пожару присвоили третий уровень сложности.