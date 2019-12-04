Люди оказались заблокированы во время эвакуации из «Москва-Сити»

Люди во время пожарной тревоги в деловом центре «Москва-Сити» были вынуждены выламывать заблокированные двери. Инцидент произошел в одной из башен комплекса «Города столиц» в среду, 4 декабря. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, сигнализация сработала на 41-м этаже. Сотрудники офисов вышли в коридор и почувствовали запах гари. Они поспешили спуститься по лестнице, но на 20-м этаже им пришлось выбивать заблокированную дверь. Ни у кого из присутствующих не оказалось электронной карточки, которой можно открыть замок. Аналогичная ситуация произошла на третьем этаже.

Собеседник РЕН ТВ полагает, что если бы в подобных обстоятельствах оказались женщины и дети, то они не смогли бы выбраться даже с верхних этажей. По его словам, в здании существует проблема с деблокировкой дверей во время чрезвычайных ситуаций.

В марте 2018 года в Кемерово произошел пожар в ТЦ «Зимняя вишня», унесший жизни более 60 человек. Оказалось, что аварийные выходы во время пожара были заблокированы. После по стране начались массовые проверки объектов на пожарную безопасность. В итоге были выявлены тысячи нарушений, которые владельцы зданий должны устранить.