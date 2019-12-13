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Пожар на складе в Москве ликвидировали только на отдельных участках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Васильев
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Возгорание на одном из складов Москвы ликвидировали частично. Об этом заявляет МЧС в пятницу, 13 декабря.

«По уточненной информации в 15:49 объявлена ликвидация очагов горения отдельных участков пожара в складском здании на Варшавском шоссе, д. 129, корп. 2», — цитирует «Интерфакс» заявление пресс-службы МЧС.

Ранее в этот же день сообщалось, что пожар на московском складе с тканями ликвидирован.

Отмечается, что в 15:02 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м.

Сообщение о возгорании склада в Москве по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2, поступило в МЧС в 12:10 мск. По последним данным, площадь пожара составила 7 тыс. кв. м.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в Twitter, что в результате происшествия один пожарный получил травму. Других пострадавших нет.

Огонь тушили два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ), 42 единицы техники и более 120 пожарных. Прошла информация о том, что на складе обрушилась крыша и перекрытия на площади 100 кв. м. Пожару присвоили третий уровень сложности.

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