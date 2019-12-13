Пожар на складе в Москве локализован

Пожар на складе с тканями в Москве удалось локализовать, сообщили 13 декабря «Известиям» в пресс-службе столичного главка МЧС.

«В 15:03 пожар локализован на площади 7 тыс. кв. м», — сообщили в ведомстве.

Сообщение о возгорании склада в Москве по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2 поступило в МЧС в 12:10 мск. По последним данным, площадь пожара составила 7 тыс. кв. м.

Телеканал «360» сообщает, что в результате возгорания пострадал один человек, медики оказывают ему первую помощь.

Огонь тушили два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ), 42 единицы техники и более 120 пожарных. На место ЧП прибыл заместитель министра МЧС России Илья Денисов.

Позже сообщалось, что на складе обрушилась крыша и перекрытия на площади 100 кв. м. Пожару присвоили третий уровень сложности.