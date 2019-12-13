Прямой эфир

Пожар на складе в Москве ликвидировали

0
Фото: РИА Новости/Максим Григорьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пожар на московском складе с тканями ликвидирован. Об этом «Известиям» 13 декабря сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Отмечается, что огонь удалось потушить в 15:49 (мск).

Сообщение о возгорании склада в Москве по адресу: Варшавское шоссе, д. 129, корп. 2 поступило в МЧС в 12:10 мск. По последним данным, площадь пожара составила 7 тыс. кв. м.

Телеканал «360» сообщает, что в результате возгорания пострадал один человек, медики оказывают ему первую помощь.

Огонь тушили два вертолета Московского авиационного центра (МАЦ), 42 единицы техники и более 120 пожарных. На место ЧП прибыл заместитель министра МЧС России Илья Денисов.

Позже сообщалось, что на складе обрушилась крыша и перекрытия на площади 100 кв. м. Пожару присвоили третий уровень сложности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Обрушились перекрытия и крыша горящего склада в Москве
Второй вертолет подключился к тушению пожара на складе в Москве

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019