В Елабуге запустят производство Aurus

В России запустят производство Aurus. Российские автомобили сойдут с конвейера в первой половине 2021 года, сообщает пресс-служба Минпромторга. Собирать их будут на заводе в Елабуге. Производство будет включать в себя полный цикл: от создания двигателей до сборки, окраски и сварки. Aurus — авто представительского класса. В состав семейства входят лимузины и седаны «Сенат», внедорожники-кроссоверы «Комендант» и микроавтобусы «Арсенал». Названы они в честь кремлевских башен.