Двигатель автомобиля «Аурус» модифицируют

Двигатель элитного российского автомобиля будут модифицировать. Цель — создать авиационный вариант мотора. Мощность уменьшат с 600 до 500 л.с. Адаптация поможет снизить себестоимость двигателей. За основу для эксперимента будет взят автомобиль «Аурус». Машину представительского класса презентовали в феврале 2019 года.