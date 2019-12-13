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Пожилых жителей Пензенской области будут возить на лечение на спецмашинах

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Фото: РИА Новости/Константин Чалабов
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В Пензенской области сельчан старше 65 лет будут возить на лечение на специальных машинах. Об этом стало известно на пресс-конференции в региональном министерстве труда, социальной защиты и демографии, которая состоялась в пятницу, 13 декабря.

Как рассказал глава ведомства Алексей Качан, до конца декабря по поручению губернатора региона Ивана Белозерцева пенсионеров доставят на диспансеризацию. С 2020 года запланированы дополнительные медицинские скрининги и обследования, пишет ИА «Пенза-пресс».

Для этих целей министерство уже приобрело 34 автомобиля. Все они распределены между районами области.

Врио министра здравоохранения региона Оксана Чижова, в свою очередь, напомнила, что с 2019 года диспансеризация для людей старше 40 лет проводится ежегодно, для всех остальных — по-прежнему раз в три года.

Мероприятия по доставке пожилых сельчан в медучреждения предусмотрены федеральным проектом «Старшее поколение» нацпроекта «Демография».

В конце ноября в Башкирии началась бесплатная доставка сельчан старше 65 лет в больницы. Для этого были созданы специальные мобильные бригады из сотрудников домов престарелых и психоневрологических диспансеров.

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