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Новая машина мобильной медбригады поступила в Омскую область

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Фото: пресс-служба минтруда Омской области
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В Омскую область в рамках нацпроекта «Демография» прибыл 43-й автомобиль мобильной бригады. Машина распределена в Любинский район.

Свой первый рейс мобильная бригада совершила в Новоникеевское сельское поселение и доставила в больницу 13 человек. Населенный пункт находится в 30 км от районного центра и возможность добраться на прием к врачу есть не всегда, пишет ИА «Город55».

Как рассказала заведующая поликлиникой Любинской ЦРБ Наталья Попова, список пациентов составляется заранее. В медучреждении их встречают, распределяют на группы по кабинетам специалистов. Все процедуры занимают около полутора часов.

Мобильные бригады созданы для бесплатной доставки пожилых сельчан в больницы для обследований и проведения различные процедур. Услуга бесплатная и призвана повысить доступность диспансеризации для маломобильных граждан.

В состав бригад входят социальные и медицинские работники, а также представители комплексных центров соцобслуживания населения. На сегодняшний день услугой воспользовались 1,6 тыс. жителей Омской области.

28 ноября сообщалось, что в Башкирии также организована бесплатная доставка сельчан старше 65 лет в больницы на 18 микроавтобусах. Созданы специальные мобильные бригады из сотрудников домов престарелых и психоневрологических диспансеров.

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