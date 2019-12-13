Елисеевские поля: станет ли 26-летний москвич топ-биатлонистом

На стартующем в пятницу втором этапе Кубка мира на высокие результаты может рассчитывать Матвей Елисеев, неделю назад завоевавший свою первую медаль. Лидер сборной Александр Логинов также постарается подняться на подиум. В программе этапа в Хохфильцене спринтерские гонки и пасьюты, а также эстафеты.

Двукратный олимпийский чемпион, вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал «Известиям» об особенностях трассы в Хохфильцене и пояснил, почему нашей команде будет непросто в Австрии.

— В Хохфильцене достаточно сложный подход к огневому рубежу: небольшой подъем, где надо справляться с пульсовыми характеристиками и дыханием, — отметил Сергей Чепиков. — Еще один важный аспект — это высокогорный этап, порядка 1 тыс. м над уровнем моря. Нам сложно будет адаптироваться к этому, учитывая, что мы не проводили сбор в высокогорье прямо перед стартом сезона. Зато это сделали французы, которые были на голову выше всех в Эстерсунде. В современном спорте многое решают детали, я считаю, что надо более качественно использовать эффект высотных тренировок.

Номер два

Матвею Елисееву 26 лет, за пять сезонов он тренировался под руководством таких сильных специалистов, как Александр Касперович, Рикко Гросс, Владимир Брагин и Андрей Падин. Но именно сейчас — на второй год работы с Анатолием Хованцевым, Сергеем Белозеровым и Артемом Истоминым — у спортсмена есть шанс сделать скачок в карьере.

В прошлом сезоне представитель Москвы закрепился в основе, но не смог полностью реализовать свой потенциал: 29-е место в общем зачете (третий результат в сборной после Логинова и Евгения Гараничева) и ни одного попадания в топ-10 в личных гонках. В межсезонье Матвей Елисеев демонстрировал отличную скорость и прибавил в стрельбе. Он без труда отобрался в первую команду на контрольных стартах и продемонстрировал весь свой потенциал на первом этапе КМ. В спринтерской гонке россиянин безошибочно отработал на огневых рубежах, уходил на заключительный отрезок дистанции лидером, но в итоге уступил братьям Бо. Это первая медаль спортсмена в личной гонке на КМ, а также лучший результат в карьере. Также Матвей занял восьмое место в индивидуальной гонке и неплохо проехал свой этап в эстафете.

По мнению президента СБР Владимира Драчева, Елисеев способен провести весь сезон на таком уровне.

— У Матвея огромный потенциал и он вполне способен продолжить завоевывать для России медали на этапах Кубка мира и ЧМ-2020, — рассказал «Известиям» Владимир Драчев. — Да, есть еще много моментов, над которыми надо усиленно работать, особенно научиться распределять силы на всю дистанцию. Но, на мой взгляд, Елисеев уже сейчас второй номер в нашей команде. Его потенциал был виден еще в прошлом сезоне.

Сам Матвей Елисеев поблагодарил за свои результаты олимпийскую чемпионку Альбину Ахатову, которая за лето изменила его стрелковую технику из положения лежа.

— Видно, что Матвей окреп психологически, — подчеркнул в беседе с «Известиями» Сергей Чепиков. — Плюс с ним очень много работала Альбина Ахатова. В том числе по технике стрельбы, плюс она заменила и переработала ему ложу винтовки. Поэтому и результаты не заставили себя ждать.

Всё идет по плану

Вице-чемпион мира Александр Логинов пока не может похвастаться медалями на этапе в Хохфильцене, и теперь у него есть хорошие шансы сломать эту традицию. В Эстерсунде представитель Тюмени трижды остановился в шаге от подиума. По словам самого спортсмена, он сейчас находится не в лучшей форме, но постепенно будет прибавлять.

— Не надо делать трагедию из того, что Саша не смог выиграть медали в Швеции, все главные старты еще впереди, — считает Владимир Драчев. — В каждой гонке он попадает в топ-10, это говорит о хорошей подготовке в межсезонье. Он понимает, что на пик своей формы надо выйти ближе к чемпионату мира (состоится в феврале в Италии. — «Известия»).

Нынешний сезон — хороший шанс для Логинова выиграть общий зачет Кубка мира. В прошлом году он стал вторым, уступив Йоханнесу Бо, который выиграл рекордные 15 гонок. Теперь же норвежец планирует пропустить январские этапы (два или три, из-за рождения ребенка). Из-за этого он вряд ли сможет бороться за Большой хрустальный глобус. Таким образом, главные конкуренты Логинова — французы Мартен Фуркад, Симон Дестье и Кантен Фийон-Майе, старший Бо и немец Симон Шемп.

— Небольшой нюанс заключается в том, что Саша пропустил высокогорный сбор в Австрии в связи с тем, что его супруга рожала ребенка (в октябре. — «Известия»), — сказал Сергей Чепиков. — Плюс он приболел незадолго до старта сезона. Безусловно, всё это сказывается на его форме, но будем надеяться, что с каждым этапом Логинов будет только набирать и получит свои шансы завоевать Глобус. У него уже есть победный опыт, он почувствовал вкус успеха.

Вопрос Антона

Самой резонансной историей перед стартом второго этапа КМ было решение тренеров отправить домой чемпиона мира (в эстафете) Антона Бабикова. Он занимает 25-е место в общем зачете Кубка мира и четвертое среди наших. Но Антона не будет даже на Кубке IBU, где бегает резерв. Всё потому, что он не соответствовал критериям отбора на памятных контрольных стартах. Формально в отношении Антона нарушений нет: если ориентироваться только на результаты в Тюмени, он действительно не прошел ни в основу, ни в резерв.

— В Швеции тоже было видно, что Антон не готов, — пояснил Сергей Чепиков. — У него была худшая скорость в спринте в нашей команде, «ногами» он проигрывал лидерам по три минуты. Это очень много и говорит о его проблемах с функциональной подготовкой. Поэтому было принято решение, что Бабиков будет отбираться на общих условиях.

Таким образом, у Антона есть шанс вновь пробиться в сборную через успешное выступление в Кубке России или на «Ижевской винтовке».

Правильный выбор

После успехов оставшихся вне основной сборной Ирины Старых и Екатерины Глазыриной многие стали говорить о том, что их нужно брать на Кубок мира, а Ларису Куклину — отправить обратно. Она действительно не очень здорово провела отбор, став по сумме баллов лишь шестой в Тюмени, но первые старты сезона показали, что тренеры были правы, когда заявили ее в основу.

Как и Елисеев, Куклина в межсезонье достигла серьезного прогресса, который продемонстрировала в стартовой личной гонке сезона (18-е место), а также в индивидуальной (пятое место при двух незакрытых мишенях).

— Мне кажется, вся женская команда добилась прогресса, — заявил Сергей Чепиков. — Если раньше всегда кто-то стабильно занимал место в районе пятого или шестого десятка, то сейчас все конкурентоспособны. Как, например, в индивидуальной гонке в Эстерсунде (сразу три спортсменки попали в топ-20. — «Известия»). Раньше только Екатерина Юрлова боролась за топ-10. Сейчас на это способны и Куклина, и Светлана Миронова. Нужно время, чтобы они почувствовали себя более уверенно психологически, и на КМ у них тоже будут подиумы.

Женской сборной России надо возвращать максимальную квоту (шесть человек). Сейчас стартовать в гонках Кубка мира могут только пять наших девушек. Это произошло из-за аннулированных результатов Маргариты Васильевой в сезоне-2018/19. Васильева была дисквалифицирована на 1,5 года за пропуск трех допинг-тестов.