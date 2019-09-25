Три в одном: состав биатлонистов на КМ определят контрольные старты

Союз биатлонистов России (СБР) определился с критериями отбора на этапы Кубка мира (КМ). В ближайшее время они будут согласованы с главным тренером команды Анатолием Хованцевым и утверждены, рассказал «Известиям» президент СБР Владимир Драчев. По его словам, после контрольных стартов в Тюмени состав сборной будет определен на первые три этапа КМ. К четвертому-шестому этапам может произойти ротация.

Согласно новому проекту критериев отбора, в первых трех этапах автоматически участвуют спортсмены, которые заняли в общем зачете минувшего Кубка мира места с 1-го по 15-е. Таким образом, чемпионка мира 2015 года Екатерина Юрлова, трехкратный призер ЧМ Александр Логинов и бронзовый призер Сочи-2014 Евгений Гараничев выступят на первых трех этапах КМ без отбора. Также в состав войдут четверо мужчин и три женщины, которые наберут наибольшее суммарное количество очков на контрольных стартах, которые пройдут в середине ноября в Тюмени.

— В ближайшее время рассмотрим все предложенные замечания и утвердим критерии отбора, — отметил в разговоре с «Известиями» Владимир Драчев. — Критериев будет много для разных соревнований: для первого-третьего этапов КМ, а также для четвертого-шестого, для ЧМ, чемпионата Европы, последующих стартов. Изменения будут, внесем их, согласуем с главным и старшими тренерами и объявим их.

Также стало известно, что в контрольных стартах смогут принять участие Екатерина Глазырина и Ирина Старых. 32-летняя Старых по причине травмы спины была вынуждена пропустить вторую половину прошлого сезона, ее ровесница Глазырина, победившая на недавнем чемпионате мира по летнему биатлону, только в феврале возобновила карьеру после допинговой дисквалификации. Обе биатлонистки не готовились с командой централизованно.

Тренерский совет, который состоялся на прошлой неделе, одобрил предложение включить спортсменок в централизованную подготовку за счет регионов.

Тем не менее, даже в случае удачных контрольных стартов в Тюмени, спортсменки могут не попасть на первые три этапа КМ.

— Мы не видим препятствий для выступления Старых и Глазыриной на контрольных стартах, — отметил Владимир Драчев. — Мы договорились с регионами, что они поучаствуют в отборе. А будут ли кандидатуры спортсменок рассмотрены при выборе биатлонистов на первый и третий этап Кубка мира — пока вопрос. Он будет решаться позже.

Состав женской команды может быть сокращен с шести до пяти спортсменок, если сборная потеряет квоту в связи с аннулированием результатов Маргариты Васильевой.

Антон Бабиков и Виктория Сливко выступят на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде — они получили личные квоты, победив в общем зачете Кубка IBU прошлого сезона.