«Тренеры загружают меня недостаточно»

В прошлом году Игорь Малиновский стал самым титулованным юниором в истории биатлона. По количеству золотых медалей он обошел в том числе сильнейшего российского биатлониста последнего десятилетия Антона Шипулина и нынешнего лидера национальной команды Александра Логинова. Многие надеялись, что уроженец Камчатки ворвется в основной состав сборной в сезоне-2018/19, но сделать этого ему не удалось. Спортсмен не смог показать высоких результатов в Кубке IBU, после чего высказал недовольство собственной подготовкой.

К новому сезону 22-летний Малиновский готовится с национальной сборной и очень рассчитывает отобраться на этапы Кубка мира – 2019/20. Об индивидуальной работе с Альбиной Ахатовой и Максимом Максимовым, фаворитах в борьбе за Большой хрустальный глобус, окончании летного училища и аварийной посадке экипажа Дамира Юсупова в Подмосковье талантливый биатлонист рассказал в интервью «Известиям».

— На юниорском чемпионате мира – 2019 по летнему биатлону вы завоевали две бронзовые награды. Как оцените свое выступление?

— Конечно, можно было выступить лучше. Но задача состояла не только в том, чтобы добиться высокого результата, но и понять свое состояние, набраться соревновательной практики. Поэтому в целом я доволен.

— В прошлом году вы признались, что сезон получился провальным. Многое изменили в своей подготовке в нынешнем межсезонье?

— Да, сейчас Сергей Белозеров (старший тренер резервной сборной России. — «Известия») делает акцент на индивидуальные особенности организма каждого спортсмена. Так что подготовка на предстоящий сезон существенно изменилась.

На мой взгляд, прошлым летом тренеры не дали мне стопроцентной нагрузки. Сейчас загружают больше, но всё равно, кажется, недостаточно. Но наставникам виднее, посмотрим.

— Большую часть времени вы готовились под руководством теперь главного тренера российской сборной Анатолия Хованцева. Вам подходит его методика?

— Подготовка необычная. Он предложил изменить мою нагрузку. Не могу сказать, что стало легче или тяжелее. Если обследование перед тренировкой покажет, что физическое состояние спортсмена не на должном уровне, к рабочему процессу не допустят.

— Много тренируясь вместе с Александром Логиновым, почерпнули у него какие-то элементы?

— Конечно. Мы разбираем технические особенности спортсменов из топ-10 общего зачета, а Логинов был вторым в тотале в сезоне-2018/19. Смотрим, у кого какие плюсы и минусы, отмечаем тактические мелочи и недочеты. Не скажу, что я технарь, но стараюсь учиться у лучших.

— На ваш взгляд, Логинов в новом сезоне поборется с Йоханнесом Бо за победу в общем зачете?

— Не сомневаюсь. Судя по его форме, он проводит хорошую подготовку, и сможет бросить реальный вызов титулованному норвежцу.

ФОТО ЛОГИНОВА

— Новым тренером национальной сборной стал призер двух чемпионатов мира Максим Максимов. Удалось поработать с ним в межсезонье?

— Да, я доволен работой с Максимом Максимовым и Альбиной Ахатовой — очень грамотные специалисты. Я узнал много нюансов тренировочного процесса, о которых раньше и не догадывался. К тому же они отзывчивые, всегда идут навстречу, если я прошу дополнительное индивидуальное занятие вечером. На них мы всегда корректируем стрельбу.

— Олимпийская чемпионка Альбина Ахатова выступает в роли тренера-консультанта?

— Честно, я не знаю всех деталей, но отношусь к ней как к полноценному тренеру. Альбина Хамитовна большой специалист по конструкции ложи. Она заменила некоторые запчасти в винтовке, после чего мне стало комфортнее работать. Надеюсь, что процент точных попаданий заметно повысится.

— Не давит тот факт, что вы самый титулованный юниор в истории биатлона?

— Если честно, то я никогда не задумывался об этом. Слышу эту фразу только от журналистов. Больше никто не вспоминает про мой исторический статус (смеется).

— Как оцениваете свои шансы отобраться в состав сборной на этапы Кубка мира?

— Довольно высоко. Прошлый сезон показал, что тренировка с национальной командой в межсезонье не гарантирует места в основной обойме. Но всё возможно, ведь это биатлон.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА

— А отбор в сборную будет проходить по такому же принципу, как и в прошлом году, — состав на КМ определялся по итогам двух контрольных гонок?

— Точно не могу сказать, но, скорее всего, всё будет так же. Возможно, только без допуска спортсменов с Кубка России. В том году состав участников добавляли из рейтинга. В нынешнем такого не будет.

— Вы много раз говорили о том, что после окончания карьеры хотите стать летчиком, и уже окончили омское училище. Как оцениваете действия командира экипажа Дамира Юсупова, который смог посадить аварийный самолет на кукурузное поле вблизи аэропорта Жуковский?

— Он совершил героический поступок. Ситуация была непростая, и не каждый опытный пилот справился бы с ней. Как с технической точки зрения, так и с психологической. Поэтому Дамир Юсупов, безусловно, заслужил звание Героя России.

— Вас тщательно готовили к аварийным посадкам в училище?

— Конечно. Во время занятий на тренажерах инструкторы «создают» нам аварийные ситуации. Например, отказ двигателя или рулевого винта. Помню, однажды я приехал после соревнований неподготовленным и попал к суровому инструктору. Он меня так гонял, что пока мне не удалось «посадить» вертолет в аварийной ситуации, домой он меня не отпускал.

— Как сейчас обстоят дела с летной практикой?

— Иногда летаю на тренажере в Омске. Если нахожусь на Камчатке, то летаю на вертолете с отцом. Сейчас практика у меня отсрочена. Хочу проявить себя в биатлоне.

— Ваша семья по-прежнему живет на Камчатке? Часто навещаете родных?

— Да, они на Камчатке. Последний раз дома был в начале августа, провел почти неделю в Мильково.

— Цены на авиабилеты не пугают?

— Летом — очень дорогие. Зимой и весной — значительно дешевле.

— Вы говорили, что большую роль в вашей карьере сыграл Жадгир Махамбетов, тренировавший вас в Омске. Есть желание как-то отблагодарить этого специалиста?

— Очень хочу купить минивэн для омской команды. Но в этом случае надо выигрывать старты с такой же периодичностью, как Йоханнес Бо, — почти все гонки подряд. Будем работать в данном направлении.

— Прочитал в одном из интервью, что вы ведете спортивный дневник. Какая в нем необходимость?

— Несмотря на то что современные пульсометры снимают многочисленные показатели о состоянии здоровья и всё за нас делают, я предпочитаю вести рукописный дневник. Записываю в него километраж, время, те же пульсограммы. Делаю разбор основных ошибок. Считаю, что если не будет самоанализа, не будет и результата.

— Уже привыкли к заполнению системы ADAMS (система антидопингового администрирования и менеджмента, в которой спортсмен должен сообщать о своем местонахождении. — «Известия»)?

— Многие спортсмены, которые переходят на уровень национальной сборной, этого не любят. Но ничего сложного здесь нет, главное, не забывать заполнять свой профайл перед каждым передвижением.

— Антон Шипулин выиграл довыборы по Серовскому одномандатному округу Свердловской области и теперь станет депутатом Госдумы. Верите, что ваш бывший партнер по сборной сможет что-то изменить в жизни избирателей?

— Мне тяжело ответить на этот вопрос. Но зная Антона лично, могу сказать, что он постарается быть максимально полезным. Получится у него что-то изменить или нет, покажет только время.