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На Украине оправдались за искажение текста коммюнике саммита в Париже

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
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Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников объяснил трудностями перевода искажения в украинской версии коммюнике, принятом по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже.

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«Надуманная, раздутая история из ничего», — сказал Резников в эфире радиостанции «Громадське» в четверг, 12 декабря.

По его словам, во время подготовки коммюнике каждое слово подробно отрабатывалось и дошлифовывалось. Допущенную ошибку он объяснил тем, что обсуждение на саммите велось на русском, французском, немецком и украинском языках, а коммюнике в итоге было составлено на украинском.

11 декабря офис президента Украины Владимира Зеленского исправил на своем сайте украинскую версию текста коммюнике по итогам саммита «нормандской четверки» в Париже с участием Германии, России, Украины и Франции. Это произошло после того, как глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обвинил Киев в искажении текста коммюнике и заявил, что Донецк не будет выполнять эти решения, пока в Киеве не исправят текст.

В этот же день пресс-служба украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» заявила, что офис президента Украины исказил перевод коммюнике саммита. Отмечалось, что был сфальсифицирован перевод части документа, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.

Встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — прошла 9 декабря в Париже. Саммит состоялся впервые за последние три года и длился более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, которая заняла более часа.

Результатом саммита в Париже стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности Минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.

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