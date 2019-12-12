Ученые выявили смертельную опасность дневного сна

Дневной и продолжительный ночной сон повышают риск развития инсульта. К такому выводу пришли специалисты из Хуачжунского университета науки и технологии (Китай). Результаты их исследования публикует EurekAlert 11 декабря.

В течение шести лет ученые наблюдали за более чем 31 тыс. человек, средний возраст которых составлял 62 года. Ни один из участников исследования до эксперимента не имел серьезных проблем со здоровьем и ни разу в жизни не переносил инсульт.

При этом среди испытуемых 8% любят в дневное время вздремнуть на 90 минут и больше. Еще 24% ночью спят более девяти часов.

Выяснилось, что у данных респондентов на 85% выше вероятность развития заболевания. За время проведения эксперимента произошло 1557 случаев инсульта.

Изучая последствия длительного ночного сна ученые пришли к выводу, что он на 23% повышает риск появления заболевания. Люди, выделяющие на сон до семи часов менее склонны попасть в группу риска.

Опасность дневного сна также зависит от его продолжительности. Так, люди, которые спят днем более 90 минут, на 25% чаще переносили инсульт, чем те, кто спит 30-60 минут. Последние, в свою очередь, более подвержены риску по сравнению с теми, кто спит менее получаса, либо не спит вообще.

Качество сна также имеет значение. Так, люди, которые плохо и беспокойно спят, на 29% сильнее подвержены риску переноса инсульта.

Ученые напоминают, что риск развития инсульта повышают высокое давление, диабет и курение. Кроме того, длительный ночной сон и склонность к сну днем свидетельствуют о неактивном образе жизни, который также грозит переносом заболевания.

Ранее в декабре американские специалисты пришли к выводу, что стресс может увеличить продолжительность жизни. Ученые провели эксперимент на круглых червях и доказали, что окислительный стресс, перенесенный в раннем возрасте, активизирует гены, отвечающие за долголетие.