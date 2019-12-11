Ученые узнали о способности стресса продлевать жизнь

Стресс, испытанный в раннем возрасте, может увеличить продолжительность жизни. К такому выводу пришли специалисты Мичиганского университета (США), проведя исследование на круглых червях. Результаты опубликованы на сайте научного заведения 4 декабря.

Речь идет об окислительном стрессе, происходящем, как правило, в раннем возрасте. Его вызывают так называемые активные формы кислорода — агрессивные молекулы-окислители, которые возникают во время ряда метаболических реакций. Окислительный стресс может произойти, в том числе, во время занятий физическими упражнениями и ограниченного потребления калорий. Как правило, он отрицательно влияет на продолжительность жизни, однако в некоторых случаях действует наоборот.

Ученые провели эксперимент на круглых червях C. Elegans, которых держали в одинаковой среде. У некоторых нематодов исследователи искусственно повышали уровень активных форм кислорода. Такие особи жили дольше других червей.

Разница между нематодами проявлялась в активности ферментов, модифицирующих белки-гистоны. Такие ферменты чувствительны к окислительному стрессу и влияют на активность ряда генов. Однако как именно работает данный механизм выяснить пока не удалось.

Известно, что в клетках млекопитающих есть аналогичные ферменты, чувствительные к окислительному стрессу. Таким образом, есть основания полагать, что под влиянием активности ферментов в клетках активизируются гены, отвечающие за долголетие.

Ранее в декабре сообщалось, что ученые обнаружили бактерии, восстанавливающие печень после длительного употребления алкоголя. Специалисты порекомендовали восстанавливаться с помощью лактобактерий, которые содержатся пробиотиках и кисломолочных продуктах.