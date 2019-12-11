Назван способ предотвратить развитие гипертонии

Гипертония, или повышенное артериальное давление, может возникать из-за целого спектра причин, в том числе генетической предрасположенности. Однако есть способы не допустить обострения состояния, рассказала врач высшей категории, терапевт Наталья Уразова.

Она отметила, что гипертония, способная спровоцировать инсульт или инфаркт, бывает первичной и вторичной по происхождению. Первичная возникает из-за курения, неправильного питания, чрезмерного употребления соли, злоупотребления алкоголем, ожирения и т.д.

В основе же вторичной лежит какое-либо заболевание. Например, привести к повышенному давлению может обострение пиелонефрита. Чаще всего встречается первичная гипертензия (единичный случай повышения давления) — 95% случаев.

Врач указала, что для предупреждения и лечения гипертонии важен отказ от соленых продуктов и поддержание физической активности.

«Предотвратить заболевание можно, если перейти к здоровому образу жизни. Поддержать сердце здоровым помогут отказ от вредных привычек, нормализация веса, адекватные кардионагрузки и правильный рацион», — цитирует Уразову «Вечерняя Москва».

В апреле специалисты назвали снижающие давление продукты. В список вошли бананы и тунец.