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Назван способ предотвратить развитие гипертонии

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Фото: TASS/PA Images
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Гипертония, или повышенное артериальное давление, может возникать из-за целого спектра причин, в том числе генетической предрасположенности. Однако есть способы не допустить обострения состояния, рассказала врач высшей категории, терапевт Наталья Уразова.

Она отметила, что гипертония, способная спровоцировать инсульт или инфаркт, бывает первичной и вторичной по происхождению. Первичная возникает из-за курения, неправильного питания, чрезмерного употребления соли, злоупотребления алкоголем, ожирения и т.д.

В основе же вторичной лежит какое-либо заболевание. Например, привести к повышенному давлению может обострение пиелонефрита. Чаще всего встречается первичная гипертензия (единичный случай повышения давления) — 95% случаев.

Врач указала, что для предупреждения и лечения гипертонии важен отказ от соленых продуктов и поддержание физической активности.

«Предотвратить заболевание можно, если перейти к здоровому образу жизни. Поддержать сердце здоровым помогут отказ от вредных привычек, нормализация веса, адекватные кардионагрузки и правильный рацион», — цитирует Уразову «Вечерняя Москва».

В апреле специалисты назвали снижающие давление продукты. В список вошли бананы и тунец.

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