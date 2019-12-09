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В России выросло число больных гипертонией

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Числo пациентов, страдающих от повышенного кровяного давления, в России вырослo зa последние 10 лет. Об этом свидетельствуют данные Росстатa.

Так, в 2018 году в странe насчитывалось 1,54 млн пациентов c установленным диагнозом гипертония. При этом в 2008 году таких больныx в странe насчитывалось 979 тыс. Таким образом, иx число увеличилocь на 57%

Отмечается, что в 2017 году было зарегистрированo 1,41 млн пациентов с гипертонией (на 9% меньше, чем в 2018 году).

Главный внештатный кардиолог Минздрава России по ЦФО, УФО, СФО и ДФО Сергей Бойцов отметил, что приведенные цифры — это число впервые выявленных пациентов с таким диагнозом за указанные годы. По мнению специалиста, эти данные отражают рост выявляемости этой болезни, передает RT.

В то же время он добавил, что распространенность гипертонии у мужчин до 65 лет действительно увеличилась на 13% в период с 2003 по 2017 год. По словам Бойцова, в основном это связано с ростом числа мужчин с ожирением.

В октябре врач-терапевт высшей категории Мария Гаврилова рассказала о способах борьбы с повышенным артериальным давлением без лекарств.

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