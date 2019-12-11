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В раде заинтересовались стоимостью сделки Зеленского с ТНТ

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Фото: Квартал-95
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Депутат Верховной рады Украины от фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко написал запрос президенту страны Владимиру Зеленскому, в котором попросил его сообщить, за сколько был продан сериал «Слуга народа» российскому телеканалу ТНТ. Об этом 11 декабря депутат написал в своем Telegram-канале.

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«В связи с этим написал запрос лично Зеленскому, чтобы узнать, «что почем», а конкретно: за какую сумму «Студией Квартал 95», создателем которой является сам Владимир Александрович, были проданы права на трансляцию российскому телевидению; когда начались переговоры; когда состоялась продажа прав на трансляцию и была проведена сделка?» — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл действующий украинский лидер Владимир Зеленский, из-за отсутствия времени. Он также отметил, что не знал о планах ТНТ показать украинский сериал.

Накануне телеканал ТНТ сообщил о том, что с 11 декабря начнет показ сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. По сюжету персонаж Зеленского учитель истории Василий Петрович Голобородько недоволен происходящим вокруг — коррупцией, разрухой, кумовством, невозможностью двигаться вперед — и в сердцах произносит полуматерный монолог, в котором грозится устроить президенту жизнь простого учителя и наоборот. Эта речь набрала популярность в интернете, благодаря чему Голобородько выдвигается в президенты и побеждает на выборах.

Сериал «Слуга народа» вышел на экраны на Украине в 2015 году. Он стал одним из самых успешных украинских телевизионных проектов.

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