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Болгарская партия вдохновилась кадрами «Слуги народа» с расстрелом депутатов

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Фото: Квартал-95
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Болгарская националистическая партия «Возрождение» в качестве агитации использовала кадры телесериала «Слуга народа», на которых исполняющий роль президента страны Владимир Зеленский расстреливает депутатов парламента.

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Ролик опубликован 24 мая на странице политической силы в социальной сети Facebook в преддверии выборов в Европарламент, которые в Болгарии состоятся 26 мая. На последних кадрах появляется надпись «Возрождение» — только мы можем».

«Слуга народа» вышел на экраны в 2015 году. Он рассказывает о школьном учителе Василии Голобородько (его играет Зеленский), который стал звездой интернета после того, как ученики выложили в Сеть видео с его участием. На фоне этой популярности Голобородько избирают президентом Украины.

24 мая телесериал «Слуга народа» стал недоступен на YouTube.

Зеленский победил во втором туре выборов президента Украины, который прошел 21 апреля, набрав в три раза больше голосов, чем действующий на тот момент глава государства Петр Порошенко.

Через месяц, 20 мая, новоизбранный глава государства вступил в должность. Сразу же после инаугурации он заявил о роспуске Верховной рады, подписав на следующий день указ о досрочном прекращении ее полномочий.

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