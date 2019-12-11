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Песков заявил об отсутствии у Путина времени на просмотр сериала «Слуга народа»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин не смотрел и не будет смотреть сериал «Слуга народа», главную роль в котором сыграл действующий украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом в среду, 11 декабря, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

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«Он (глава государства. — Ред.) не смотрит сериалы, поэтому я убежден, что он не смотрел [«Слугу народа»], и убежден, что смотреть не будет, ибо времени у него нет», — сказал Песков.

Он также отметил, что не знал о планах телеканала ТНТ показать украинский сериал.

«Для того чтобы показывать какой-то сериал никакого разрешения (Кремля. — Ред.) получать не нужно», — заключил он.

Накануне телеканал ТНТ сообщил о том, что с 11 декабря начнет показ сериала «Слуга народа» с Зеленским в главной роли. По сюжету, персонаж Зеленского — учитель истории Василий Петрович Голобородько недоволен происходящим вокруг — коррупцией, разрухой, кумовством, невозможностью двигаться вперед — и в сердцах произносит полуматерный монолог, в котором грозится устроить президенту жизнь простого учителя и наоборот. Эта речь набрала популярность в интернете, благодаря чему Голобородько выдвигается в президенты и побеждает на выборах.

Сериал «Слуга народа» вышел на экраны на Украине в 2015 году. Он стал одним из самых успешных украинских телевизионных проектов.

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