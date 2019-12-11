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Песков прокомментировал слова об искажении текста коммюнике саммита в Париже

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пресс-секретарь президента России заявил, что совершенно неважно, как звучит текст коммюнике саммита «нормандской четверки». Об этом 11 декабря сообщило «РИА Новости».

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«Там есть референтный текст на английском», — сказал Песков.

Встреча лидеров «нормандской четверки» — России, Украины, Германии и Франции — прошла 9 декабря в Париже. Саммит состоялся впервые за последние три года и длился более четырех часов с учетом личной встречи президентов России и Украины, которая заняла более часа.

Результатом саммита «четверки» стали договоренности об отводе вооружений в трех пунктах на линии соприкосновения в Донбассе, подтверждение безальтернативности Минских договоренностей, решение об обмене удерживаемыми лицами между Киевом и республиками Донбасса, а также закрепление в конституции Украины особого статуса региона.

11 декабря пресс-служба украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» также заявила, что офис президента Украины исказил перевод коммюнике саммита. Отмечалось, что был сфальсифицирован перевод части документа, в которой говорится о законе об особом статусе Донбасса.

В тот же день глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин также заявил, что на сайте президента Украины Владимира Зеленского опубликован намеренно искаженный текст коммюнике саммита «нормандской четверки». По словам Пушилина, в документе говорится о договоренности сторон обсуждать «все правовые аспекты закона об особом статусе» Донбасса, тем самым сужая понятия особого статуса до одного закона.

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