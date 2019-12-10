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В Санкт-Петербурге семеро парней избили девушку из-за внешнего вида

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Семеро мужчин избили в понедельник 18-летнюю девушку на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом во вторник, 10 декабря, сообщает «Бумага».

Как заявила изданию сама пострадавшая Екатерина Лысых, инцидент произошел из-за ее внешнего вида.

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По словам очевидицы произошедшего, мужчины пристали к подругам на улице, приняв их за лесбиянок, они начали оскорблять девушек, сообщает «Газета.ру».

«Они подходили слишком близко, спрашивали, что у нас в карманах. Мы пытались уйти дальше, но мужчины перекрывали нам ходы. В итоге нам удалось всё-таки забежать в какую-то кофейню. Я попыталась вызвать охрану, но не успела», — рассказала подруга Лысых.

По ее словам, девушки добежали до ближайшей кофейни, но мужчины пошли за ними. Одна из подруг достала перцовый баллончик, но нападавшие стали бить ее по голове, после чего убежали.

В результате инцидента Лысых была госпитализирована. Девушку выписали на следующий день с диагнозом «сотрясение мозга без травматических изменений».

В полицию пострадавшие пока не обращались.

15 ноября московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. В результате инцидента женщина потеряла сознание и упала. Ее госпитализировали.

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