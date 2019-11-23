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В Иркутской области мужчина избил девушку и попытался попасть к ней в палату

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Житель Железногорска-Илимского в Иркутской области сильно избил свою бывшую девушку, а затем пытался пробраться к ней в палату. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел 9 ноября. Мужчина отвез подругу в лес и избил ее бейсбольной битой. Не остановившись на этом, он дважды ударил пострадавшую ножом в грудь.

Девушка выжила и смогла добраться до дороги. Ее отправили в больницу, где она три дня провела в коме. При этом злоумышленник пытался попасть в ее палату под видом родственника, но его не пустили. На данный момент он всё еще остается на свободе.

15 ноября московские полицейские задержали мужчину, который избил беременную женщину в трамвае. В результате инцидента женщина потеряла сознание и упала. Ее госпитализировали.

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