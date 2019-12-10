В МИД России осудили проект резолюции Украины о «милитаризации» Крыма

В Министерстве иностранных дел России раскритиковали проект резолюции по Крыму, внесенный Украиной в Генеральную Ассамблею ООН. В ведомстве считают, что программа содержит обвинения в адрес Москвы и она построена на «передергивании» фактов. Об этом говорится в сообщении, распространенном МИДом во вторник, 10 декабря.

Резолюция касается якобы существующей проблемы милитаризации Крыма. В частности, документ содержит требование к России «вывести войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины». Также авторы осуждают проведение военных учений в Крыму.

Российская делегация поставила этот документ на голосование и выступила «против». Вместе с ней принятие резолюции отвергли 18 государств — членов ГА ООН. Поддержали инициативу Украины 63 делегации, 108 — воздержались. В итоге резолюция была принята.

«Указанный проект вносится в Генассамблею вторую сессию подряд. Он содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов. В частности, не выдерживают критики тезисы о «милитаризации» Крыма и частей Черного и Азовского морей. Отметим, что до 2014 года в соответствии с российско-украинским соглашением о пребывании Черноморского флота одна только Россия имела право дислоцировать на полуострове до 25 тыс. военнослужащих, хотя реальный показатель был существенно ниже — 12 тыс.», — говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве добавили, что в акватории Азовского моря нет военно-морских баз России. Украина, напротив, активно наращивает свой военный потенциал вдоль береговой линии в районе Бердянска.

9 декабря первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что данная резолюция не помешает переговорам «нормандской четверки» в Париже.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, где большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своим регионом. В свою очередь, западные страны были солидарны с украинской стороной и ввели санкции против Москвы.