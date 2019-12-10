Прямой эфир
Сюжет:

В МИД России осудили проект резолюции Украины о «милитаризации» Крыма

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Министерстве иностранных дел России раскритиковали проект резолюции по Крыму, внесенный Украиной в Генеральную Ассамблею ООН. В ведомстве считают, что программа содержит обвинения в адрес Москвы и она построена на «передергивании» фактов. Об этом говорится в сообщении, распространенном МИДом во вторник, 10 декабря.

«Украине придется признать — Крым она обратно не получит»
Член британского парламента лорд Ричард Бэлф — о сквернословии в адрес Москвы и неизбежности Brexit

Резолюция касается якобы существующей проблемы милитаризации Крыма. В частности, документ содержит требование к России «вывести войска из Крыма и прекратить временную оккупацию территории Украины». Также авторы осуждают проведение военных учений в Крыму.

Российская делегация поставила этот документ на голосование и выступила «против». Вместе с ней принятие резолюции отвергли 18 государств — членов ГА ООН. Поддержали инициативу Украины 63 делегации, 108 — воздержались. В итоге резолюция была принята.

«Указанный проект вносится в Генассамблею вторую сессию подряд. Он содержит неприемлемые обвинения в адрес России, построен на домыслах, спекуляциях и передергивании фактов. В частности, не выдерживают критики тезисы о «милитаризации» Крыма и частей Черного и Азовского морей. Отметим, что до 2014 года в соответствии с российско-украинским соглашением о пребывании Черноморского флота одна только Россия имела право дислоцировать на полуострове до 25 тыс. военнослужащих, хотя реальный показатель был существенно ниже — 12 тыс.», — говорится в сообщении МИДа.

В ведомстве добавили, что в акватории Азовского моря нет военно-морских баз России. Украина, напротив, активно наращивает свой военный потенциал вдоль береговой линии в районе Бердянска.

9 декабря первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что данная резолюция не помешает переговорам «нормандской четверки» в Париже.

Крым вернулся в состав России в 2014 году по итогам референдума, где большинство жителей региона высказались за присоединение к РФ. Украина отказывается признавать итоги голосования и считает полуостров своим регионом. В свою очередь, западные страны были солидарны с украинской стороной и ввели санкции против Москвы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Совфеде объяснили отсутствие темы Крыма в переговорах «нормандской четверки»
Комиссия СЕ постановила не отказывать в полномочиях делегации РФ в ПАСЕ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019