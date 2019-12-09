Россия оценила принятие Генассамблеей ООН резолюции Украины по Крыму

Принятая Генассамблеей ООН украинская резолюция по «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей призвана помешать конструктивному ходу саммита в Париже. Об этом в понедельник, 9 декабря, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

Российский дипломат считает, что украинское постпредство намеренно увязало дату голосования по резолюции с проходящей в Париже встречей «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина).

«Конструктивному ходу этой встречи принятие сегодняшней резолюции и было призвано помешать», — цитирует Полянского ТАСС.

Он подчеркнул, что решение постпредства Украины предложить резолюцию по «проблеме милитаризации» Крыма и акваторий Азовского и Черного морей в момент саммита не вяжется с тем, что перед встречей Киев максимально старался создать благоприятный фон — словами и делами.

«Я специально говорю «постпредство», поскольку истинная позиция Украины нам, честно признаться, непонятна», — сообщил дипломат.

9 декабря Генассамблея ООН приняла документ «Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также районов Черного и Азовского морей», за который проголосовали 63 государства. В резолюции Киев назвал главной целью «заставить РФ вывести все свои вооруженные силы из Крыма и завершить его временную оккупацию».

«Нормандский формат» переговоров по Украине впервые появился в июне 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Украины, Франции и Германии впервые обсудили урегулирование конфликта в Донбассе. В феврале 2015 года «нормандская четверка» подписала комплекс мер по реализации Минских соглашений, которые предусматривали прекращение огня и примирение сторон. Договоренности об отводе сил и разоружении неоднократно нарушались.

Ранее в понедельник сообщалось, что саммит «нормандской четверки» (Россия, Франция, Германия, Украина) в Париже завершился спустя более двух часов после начала.