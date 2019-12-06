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Комиссия СЕ постановила не отказывать в полномочиях делегации РФ в ПАСЕ

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Фото: Depositphotos
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) не обязана отказывать в признании полномочий российской делегации из-за участия жителей Крыма в парламентских выборах. Соответствующее решение приняла Венецианская комиссия Совета Европы (СК), говорится в ее официальном заявлении в пятницу, 6 декабря.

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При этом не исключено, что некоторые парламентарии вновь поставят вопрос о нелегитимности российского участия

«Эксперты Венецианской комиссии в области конституционного права пришли к выводу, что, хотя в соответствии с международным правом существует четкое обязательство для всех государств и международных организаций не признавать прямо или косвенно аннексию, это вовсе не накладывает на Парламентскую ассамблею Совета Европы обязательство отказывать в признании полномочий делегации аннексирующего государства», — говорится в сообщении.

Комиссия подготовила доклад по запросу регламентного комитета ПАСЕ в контексте оспаривания полномочий российской делегации по процедурным основаниям.

По данным источника ТАСС, инициаторы хотели добиться признания парламентских выборов в РФ недействительными на том основании, что в них участвовали жители Крыма. Таким образом, они хотели поставить под сомнение легитимность российской делегации в ПАСЕ и ее полномочия.

6 ноября российская делегация заявила, что потребует усложнить процесс введения санкций в ПАСЕ. Это снимет риски различного рода дискриминаций.

В октябре президент Франции Эммануэль Макрон поддержал продолжение работы делегации РФ в ПАСЕ. Вместе с тем Грузия в конце сентября была против возвращения России в Парламентскую ассамблею.

В июне Россия вернулась в ПАСЕ с полным восстановлением полномочий. За резолюцию проголосовали 118 из 190 присутствовавших парламентариев.

Россию лишили права голоса, возможности участвовать в миссиях и избираться в руководящие органы ПАСЕ в 2014 году из-за возвращения Крыма в состав РФ. Впоследствии Москва перестала направлять заявки на участие в заседаниях, а в 2017 году приостановила внесение членских взносов в СЕ.

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