Эксперт назвал альтернативы дорожающему отдыху в Турции

Туристы после введения властями Турции налога на проживание в отелях могут выбрать альтернативное направление для отдыха. Об этом в интервью ИА «Ура.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин.

«Турция по цене предлагает нижний предел, пожалуй, только Египет может предложить ниже, но летом там жарко, да и сейчас он закрыт. Кто-то может поехать в Тунис. Там тоже хорошо. Кто-то отправится на Средиземное море», — сказал Барзыкин.

От подчеркнул, что цены на отдых в Турции снизятся, если появятся предложения, способные повлиять на спрос на рынке.

9 декабря стало известно, что налог на проживание в турецких отелях с 1 апреля 2020 года составит 1%, с 1 января 2021 года его повысят до 2%, напоминает RT.

Вместе с тем, в беседе с RNS Барзыкин заявил, что радикального влияния на турпоток из России новый налог на проживание в турецких отелях не окажет. Он уточнил, что конкурентоспособность туристического продукта определяет не только стоимость размещения, но и ряд других факторов.