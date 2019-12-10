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Эксперт назвал альтернативы дорожающему отдыху в Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Туристы после введения властями Турции налога на проживание в отелях могут выбрать альтернативное направление для отдыха. Об этом в интервью ИА «Ура.ру» рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии, председатель комитета по предпринимательству в сфере туризма Торгово-промышленной палаты Юрий Барзыкин.

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«Турция по цене предлагает нижний предел, пожалуй, только Египет может предложить ниже, но летом там жарко, да и сейчас он закрыт. Кто-то может поехать в Тунис. Там тоже хорошо. Кто-то отправится на Средиземное море», — сказал Барзыкин.

От подчеркнул, что цены на отдых в Турции снизятся, если появятся предложения, способные повлиять на спрос на рынке.

9 декабря стало известно, что налог на проживание в турецких отелях с 1 апреля 2020 года составит 1%, с 1 января 2021 года его повысят до 2%, напоминает RT.

Вместе с тем, в беседе с RNS Барзыкин заявил, что радикального влияния на турпоток из России новый налог на проживание в турецких отелях не окажет. Он уточнил, что конкурентоспособность туристического продукта определяет не только стоимость размещения, но и ряд других факторов.

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