Отельер рассказал о размере налога на проживание в отелях Турции

С 1 апреля 2020 года налог на проживание в турецких отелях составит 1%. Об этом «РИА Новостям» в понедельник, 9 декабря, рассказал глава федерации отельеров Турции Осман Айык. Он отметил, что с 1 января 2021 года налог повысится и составит 2%.

Айык отметил, что налог не сильно отразится на цене отдыха в Турции. По его словам, законопроект ввели несмотря на критику со стороны отельеров.

Ранее в понедельник стало известно, что президент Турции Реджеп Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в местных отелях. Он будет оформляться отдельным документом для гостей. От налога, как предполагается, освободят услуги, предоставляемые государственными гостевыми домами, студентам в кемпингах и общежитиях и дипломатическими и международными организациями.

Собранные от взимания налога средства будут направлены в бюджет Турции.

19 ноября сообщалось, что в Турции законопроект о налоге на проживание в отелях уже одобрен парламентом. После проект прошел специальную комиссию, а затем отправился на подпись к президенту, который тоже был вправе внести свои доработки.