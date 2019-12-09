Эрдоган утвердил налог на проживание в отелях Турции

Президент Турции Реджеп Эрдоган подписал закон о налоге на проживание в местных отелях. Туристы должны будут заплатить еще 2% от стоимости гостиничного номера. Закон вступает в силу с 1 апреля 2020 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на издание Resmi Gazetе.

В первый год налоговая ставка составит 1%, со второго года — 2%. В бюджет налог будут уплачивать отели, пансионаты, гостевые дома и иные средства размещения, принимающие туристов. Причем налог для гостей будет оформляться отдельным документом. От налога, как предполагается, освободят услуги, предоставляемые государственными гостевыми домами, предоставляемые студентам в кемпингах и общежитиях и дипломатическими и международными организациями.

Глава федерации отельеров Турции Осман Айык ранее заявил агентству, что отдых в Турции незначительно подорожает, если налог на проживание в отелях введут. По его словам, турецкие отельеры неоднократно высказывались насчет этого законопроекта, но к ним не прислушались. Собранные от взимания налога средства будут направлены в бюджет Турции.

19 ноября сообщалось, что в Турции законопроект о налоге на проживание в отелях уже одобрен парламентом. После проект прошел специальную комиссию, а затем отправился на подпись к президенту, который тоже был вправе внести свои доработки.

О налоге на проживание в Турции стало известно 26 октября. 16 августа появилась информация, что турецкие отели не станут отказываться от системы «всё включено» (all inclusive), так как она востребована у туристов. Как отметил глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы, в республике никто не имеет права принуждать отельеров к использованию какой бы то ни было системы обслуживания клиентов.