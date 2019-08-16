Турецкие отели оставят в силе систему «все включено»

Турецкие отели не станут отказываться от системы «всё включено» (all inclusive), так как она востребована у туристов. Об этом сообщил глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы.

По его словам, в республике никто не имеет права принуждать отельеров к использованию какой-то бы то ни было системы обслуживания клиентов. Каждая гостиница самостоятельно делает выбор, подчеркнул Ягджы.

«Система «всё включено» была создана рынком, и сам рынок решает, успешна она или нет», — цитирует его 16 августа «РИА Новости».

Ягджы отметил, что прошения об отмене all inclusive возникают периодически, но никакого разумного обоснования они под собой не имеют, пишет «Газета.ру».

«Они уже порядком надоели, и мне кажется, пора уже заканчивать поднимать волну на эту тему», — заключил глава Союза отельеров Средиземноморья.

Ранее на этой неделе торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья обратились к властям с просьбой пересмотреть стандарты системы «всё включено» в отелях. Министерство туризма и культуры Турции получило соответствующее письмо от Торгово-промышленной палаты Манагавта.

По мнению членов палаты, система «всё включено» уничтожает их бизнес, а пересмотр стандартов этого формата позволит добиться «честной конкуренции» в борьбе за расходы гостей между продавцами и отелями.