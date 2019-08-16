Прямой эфир

Турецкие отели оставят в силе систему «все включено»

0
Фото: Global Look Press/Katja Kreder
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Турецкие отели не станут отказываться от системы «всё включено» (all inclusive), так как она востребована у туристов. Об этом сообщил глава Союза отельеров Средиземноморья Эркан Ягджы.

Царское место: у российских туристов в Турции вырос спрос на VIP-отдых
Что предлагают анталийские отели, в которых останавливались президенты, шейхи и короли

По его словам, в республике никто не имеет права принуждать отельеров к использованию какой-то бы то ни было системы обслуживания клиентов. Каждая гостиница самостоятельно делает выбор, подчеркнул Ягджы.

«Система «всё включено» была создана рынком, и сам рынок решает, успешна она или нет», — цитирует его 16 августа «РИА Новости».

Ягджы отметил, что прошения об отмене all inclusive возникают периодически, но никакого разумного обоснования они под собой не имеют, пишет «Газета.ру».

«Они уже порядком надоели, и мне кажется, пора уже заканчивать поднимать волну на эту тему», — заключил глава Союза отельеров Средиземноморья.

Ранее на этой неделе торговцы и ремесленники турецких курортов Сиде и Аланья обратились к властям с просьбой пересмотреть стандарты системы «всё включено» в отелях. Министерство туризма и культуры Турции получило соответствующее письмо от Торгово-промышленной палаты Манагавта.

По мнению членов палаты, система «всё включено» уничтожает их бизнес, а пересмотр стандартов этого формата позволит добиться «честной конкуренции» в борьбе за расходы гостей между продавцами и отелями.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт объяснил снижение уровня сервиса в отелях Турции
Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Турции

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2019