Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Турции

Туроператоры отреагировали на заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал РБК, что это «не должно удивлять».

По его словам, с точки зрения массового туризма, именно в Анталье самая высокая концентрация россиян. Российских туристов там в четыре раза больше, чем в других странах.

Осауленко заявил, что существует много причин смертности среди отдыхающих, но акцент стоит сделать на двух. Первой причиной директор ассоциации назвал незнание состояния своего здоровья, которое прежде всего касается людей старше среднего возраста.

Второй причиной он обозначил экстремальные климатические условия. Люди не успевают к ним приспособиться, и это вызывает печальные последствия. Кроме того, среди рисков Осауленко назвал турпакет all inclusive и шведский стол.

Ранее генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что россиянам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей при планировании туристических поездок.

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