Прямой эфир

Туроператоры объяснили гибель десятков российских туристов в Турции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Туроператоры отреагировали на заявление генерального консула России Олега Рогозы о десятках умерших в 2019 году в Анталье российских туристов. Директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко рассказал РБК, что это «не должно удивлять».

Не всё в дом: какие сувениры не стоит везти из отпуска
Лишняя палка колбасы и ракушка могут принести проблемы

По его словам, с точки зрения массового туризма, именно в Анталье самая высокая концентрация россиян. Российских туристов там в четыре раза больше, чем в других странах.

Осауленко заявил, что существует много причин смертности среди отдыхающих, но акцент стоит сделать на двух. Первой причиной директор ассоциации назвал незнание состояния своего здоровья, которое прежде всего касается людей старше среднего возраста.

Второй причиной он обозначил экстремальные климатические условия. Люди не успевают к ним приспособиться, и это вызывает печальные последствия. Кроме того, среди рисков Осауленко назвал турпакет all inclusive и шведский стол.

Ранее генконсул России в Анталье Олег Рогоза заявил, что россиянам следует более адекватно оценивать состояние своего здоровья и следовать рекомендациям врачей при планировании туристических поездок.

28 июля эксперты назвали самые опасные страны для детского отдыха. Как оказалось, чаще всего дети заболевают в Болгарии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Туристы из Петербурга рассказали о трудном полете в Анталью
Названы главные претензии россиян к отельным номерам

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Загрузка...
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017