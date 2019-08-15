Турецкие торговцы потребовали ограничить систему «все включено»

В Турции торговцы и ремесленники курортов Сиде и Аланья обратились к властям с просьбой пересмотреть стандарты системы «все включено» в отелях. Об этом 14 августа сообщает Ассоциация туроператоров.

Министерство туризма и культуры Турции получило письмо от Торгово-промышленной палаты Манагавта с просьбой изменить стандарты all inclusive и определить районы, в которых работа отелей в этом формате не будет наносить ущерб другому бизнесу. В письме напомнили о том, что Турция взяла курс на качественного туриста, который способен потратить не менее $1000 за визит.

По мнению членов палаты, система «все включено» уничтожает их бизнес, а пересмотр стандартов этого формата позволит добиться «честной конкуренции» за расходы гостей между продавцами и отелями. На сегодняшний день туристы сидят в отелях, не путешествуют по стране и не тратят деньги на гастрономию и покупки за пределами гостиниц, уточнили представители торговцев.

Ремесленники Аланьи придерживаются аналогичного мнения: президент местной Палаты торговцев и ремесленников Нури Демир констатировал, что «отели пусты, магазины стоят пустыми». Многие продавцы брали кредиты для того, чтобы открыть магазины к сезону, но заемные деньги из-за отсутствия доходов им отдавать было не с чего. Торговцы города выступают за более кардинальные изменения и требуют полного запрета системы all inclusive в центре города. По словам эксперта, расходы сектора торговли выросли на 20% по сравнению с 2018 годом.

Представители турецких принимающих компаний полагают, что туристы, в первую очередь, россияне, стали тратить меньше из-за того, что цены в отелях Турции выросли на 20-30% на российском рынке. По этой причине большую часть средств, выделенных на отдых, люди тратят на отель. Эксперты также отметили, что многие туристы приезжают в Турцию не в первый раз, так что экскурсии и шоппинг им не интересны.

1 августа сообщалось, что россияне установили новый рекорд по посещаемости Турции и заняли первое место по числу иностранных прибытий.