Медведев подписал программу льготной ипотеки для Дальнего Востока

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление об условиях льготной ипотечной программы для молодых семей Дальнего Востока. Об этом он рассказал во время встречи с вице-премьерами в понедельник, 9 декабря.

Медведев уточнил, что меры коснутся тех, кто строит, и тех, кто приобретает жилье в регионе, передает ТАСС.

В конце октября стало известно, что цена земельных участков под строительство частных домов на Дальнем Востоке резко выросла по сравнению с показателями годовой давности — рост в регионе составил 27%, а в среднем по России участки подорожали на 2,6%. Эксперты считают, что это может быть связано с объявленной программой льготной ипотеки.

23 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить субсидирование ипотечной ставки до 2% годовых на покупку жилья для молодых семей на территории Дальневосточного федерального округа (ДВФО). Сниженная ставка распространится на покупку жилья на первичном рынке или строительство дома на земельном участке.

По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, одним из условий льготной программы может быть обязательство определенное время жить в приобретенном жилье, не продавая его. Конкретные сроки такого обременения сейчас обсуждаются, отметил он.