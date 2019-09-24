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Замминистра финансов рассказал об условиях льготной ипотеки в ДВФО

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Одним из условий программы льготной ипотеки для молодых семей в Дальневосточном федеральном округе может стать обязательство какое-то время жить в приобретенной квартире, не продавая ее. Об этом рассказал заместитель министра финансов России Алексей Моисеев.

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Конкретные сроки сейчас обсуждаются, отметил Моисеев. По его словам, 24 сентября этот вопрос планируется обговорить с Министерством по развитию Дальнего Востока, передает ТАСС.

Субсидирование льготной ипотеки под 2% годовых для молодых семей ДВФО потребует из бюджета около 3 млрд рублей в 2020 году и до 7 млрд рублей в год к 2025–2026 году, пояснил Моиссев.

«Главное сейчас успеть в поправки к бюджету 2019 года, чтобы успеть деньги на это дело выделить», — отметил замминистра.

23 сентября президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить субсидирование ипотечной ставки до 2% годовых на покупку жилья для молодых семей на территории ДВФО. Сниженная ставка распространится на покупку жилья на первичном рынке или строительства дома на земельном участке.

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