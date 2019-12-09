«Росатом» выкупил неконтрольную долю в капитале УК «Дело»

Госкорпорация «Росатом» приобрела неконтрольную долю в головной компании группы «Дело» (УК «Дело») Сергея Шишкарева. Об этом сообщает издание «Страна Росатом» в понедельник, 9 декабря.

Отмечается, что стороны планируют создать совместную платформу для запуска глобального международного транспортно-логистического бизнеса. Основным направлениям станет развитие мультимодальных и транзитных перевозок на маршруте Азия–Европа–Азия, в том числе через Северный морской путь (СМП). Ожидается, что увеличение грузопотока по СМП составит 80–90 млн т к 2025 году.

«Нет времени развивать в госкорпорации необходимый объем компетенций — нужно искать сильных и успешных партнеров, объединять усилия и достигать синергии. Сделка с группой «Дело» — очень перспективное партнерство, которое дает возможность двигаться дальше, в том числе в международные проекты, позволяет сделать Северный морской транзитный коридор успешным коммерческим проектом», — отметил первый заместитель главы «Росатома», директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров.

Активы Группы компании «Дело» включают шесть морских контейнерных терминалов в Балтийском бассейне, один в Азово-Черноморском бассейне и один — в Дальневосточном. Через морские терминалы группы Global Ports, доля в которой принадлежит УК «Дело», на Балтике и Дальнем Востоке был запущен новый международный контейнерный транзитный сервис из стран Азии в Европу.

На базе логистических активов «Росатома» и активов УК «Дело» предполагается создание новой контейнерной арктической линии. Росатом намерен не просто выйти на круглогодичное использование Северного морского пути, а значимо улучшить всю евразийскую логистику. В совместном проекте особое внимание будет уделяться экологическим вопросам и международным требованиям по сохранению окружающей среды.

В октябре «Росатом» опроверг заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов в Россию. В компании пoяснили, что роccийская сторона принимает обедненный уран для получения так называемого обогащенного уранового продукта, который впоследствии вывозится обратно за границу. В августе «Росатом» и «Балтзавод» подписали контракт на постройку двух атомных ледоколов. Общая стоимость объектов составляет около 100 млрд рублей.