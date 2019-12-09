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Провалившихся под лед Камы рыбаков спасли в Татарстане

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В Алексеевском районе Республики Татарстан спасли провалившихся под лед на реке Каме рыбаков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

В понедельник, 9 декабря, спасателям поступила информация о том, что недалеко от берега два рыбака провалились под лед. Один из них смог выбраться самостоятельно, второму помогли. Мужчины находятся на льду и боятся идти в сторону берега, пишет ИА «Татар-информ».

Спасатели прибыли к месту происшествия на судне на воздушной подушке. Обоих пострадавших доставили на берег и передали медикам. Госпитализация им не потребовалась.

По данным МЧС, на данном участке лед достигает толщины не более 5 см, а глубина, на которой провалились мужчины, превышает 3 м.

4 декабря сообщалось, что в Лаишевском районе Татарстана двое рыбаков на снегоходе провалились под лед. Транспортное средство утонуло, мужчинам удалось спастись.

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